  3. Ankara Valiliği'nden uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
Ankara Valiliği, 8 Eylül’de gece yarısından itibaren kentte kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Ankaralılara ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Ankara Valiliği, 8 Eylül Pazartesi gece saatlerinden itibaren Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

Vatandaşlara ani sel, yıldırım, dolu ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 8 Eylül 2025 Pazartesi günü gece ilk saatlerden itibaren Ankara il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Başlama-Bitiş Zamanı: 8 Eylül 2025 00.00 - 8 Eylül 2025 16.00"

Gündem
