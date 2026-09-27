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Ankara Valiliği'nden uyarı: Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ankara Valiliği, kent genelinde bu gece ile yarın öğle saatleri arasında yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Valilik, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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Ankara Valiliği'nden uyarı: Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Ankara genelinde bugün ve yarın için kuvvetli yağış bekleniyor. Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bu gece ile yarın öğle saatleri arasında kent genelinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Valilik, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece ile yarın öğle saatleri arasında Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kilogram/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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