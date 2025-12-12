  1. Ekonomim
Ankara Valiliği'nden "yüksek ses" uyarısı

Ankara Valiliği, kentte gerçekleştirilecek F-16 uçuşları için "yüksek ses" uyarısında bulundu.

Ankara Valiliği, kent genelinde F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirilecek planlı uçuş ve koordinasyon çalışmaları nedeniyle oluşabilecek yüksek seslere karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Valilik açıklamasında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından bugün F-16 tipi askeri uçaklarla planlı bir uçuş ve koordinasyon faaliyeti yürütüleceği, bu nedenle zaman zaman yüksek ses duyulabileceği ifade edildi.

Belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uçakların, Esenboğa Havalimanı hava sahasında, 10.000-20.000 feet irtifa aralığında uçuş yapmaları planlanmaktadır. Uçuş sırasında, belirlenen çalışma sahaları içerisinde (4E ) ses hızının aşılması nedeniyle çevrede yüksek ses duyulması mümkündür. Bahse konu faaliyet tamamen planlı, kontrollü ve emniyetli olup, görev tamamlandıktan sonra uçaklar kendi meydanlarına dönüş yapacaktır."

