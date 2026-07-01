  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara Valisi Canbolat 52 bin sahipsiz köpeğin toplandığını açıkladı
Takip Et

Ankara Valisi Canbolat 52 bin sahipsiz köpeğin toplandığını açıkladı

Ankara Valisi Yakup Canbolat 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplandığını açıkladı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara Valisi Canbolat 52 bin sahipsiz köpeğin toplandığını açıkladı
Takip Et

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ankara Valisi Yakup Canbolat, "Kıymetli Ankaralı hemşehrilerim, Ankara İlimizde 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibariyle 52 bin sayısına ulaşılmıştır. Tespit dışı kalan varsa arama/tarama ve toplama çalışmalarına titizlikle devam edilecektir" ifadelerine yer verdi.

Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 1 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarAkaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 1 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarEkonomi
Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklıklar artacak! En yüksek sıcaklık hangi şehirde? İşte tahminler...Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklıklar artacak! En yüksek sıcaklık hangi şehirde? İşte tahminler...Gündem
Altında düşüş sürüyor: İşte 1 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında düşüş sürüyor: İşte 1 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans
Microsoft, binlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyorMicrosoft, binlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyorŞirket Haberleri

 