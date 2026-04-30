Ankara Valisi Vasip Şahin görevden alındı
Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre; Ankara Valisi Vasip Şahin görevden alındı, yerine Aydın Valisi Yakup Canpolat atandı. Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı olarak seçildi.
Valiler kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Ankara, Aydın, Adıyaman, Siirt, Nevşehir valiliklerine yeni atamalar yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, TİHEK Başkanlığına Vasip Şahin seçildi.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi olarak atandı.