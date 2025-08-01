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Ankara ve Konya için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve Konya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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Ankara ve Konya için sağanak yağış uyarısı
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinde, güney ve batı kesimler başta olmak üzere Ankara ile Konya'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışla birlikte, ani sel, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

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