Ankara yeni yıla kar yağışı ile girdi
Başkentte yeni yılın ilk saatleri ile kar yağışı etkili oldu.
Ankara, yeni yıla kar yağışı ile başladı. Gece saatlerinde başlayan yağış, kent genelinde etkili oldu.
Şehrin simge yapılarından Anıtkabir, Ankara Kalesi, Ulus Atatürk Heykeli, Kızılay meydanı gibi yerler beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler çıkardı.
Kar yağışı sonrasında belediye ekipleri yol küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Ankara'da kar yağışı öğle saatlerinde de devam edecek.