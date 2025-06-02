Ankara YMMO'dan Kartalkaya kahramanlarına vefa: Hatıra ormanı kuruldu

Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası (Ankara YMMO), 21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya Grand Otel’de çıkan yangında hayatını kaybeden Alp Mercan ve Yiğit Gençbay için hatıra ormanı oluşturdu. Yangın sırasında dışarıya çıkmayı başaran makine mühendisi Alp Mercan ve intörn doktor Yiğit Gençbay, yardım çığlıklarının ardından hayat kurtarmak için tekrar otele girmiş ve yangında hayatlarını kaybetmişti.

"Alp ve Yiğit'in yıllar önce konulan isimleri yıllar sonra yaptıklarının özeti oldu

Ankara YMMO Orman Bakanlığından "Alp Mercan ve Yiğit Gençbay- Kartalkaya Kahramanları Hatıra Ormanı " olarak tahsis edilen Sabancı Bulvarı üzerindeki alanda ağaçlandırma faaliyetlerine başlanan alanda faciada yaşamlarını yitiren aileler ve Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası üyeleri bir araya geldi. Faaliyetlerin başlaması nedeniyle yapılan toplantıda konuşan Ankara YMMO Başkanı A.Şeref Acar "Alp ve Yiğit'in yıllar önce konulan isimleri yıllar sonra yaptıklarının özeti oldu, başkalarının yaşamları için artık günümüzde pek de örneği görülmeyen kendini feda etmek gibi yüce bir davranışın sembolü oldular” dedi.

Toplantı, 78 can icin dikilen fidanlara karanfiller eşliğinde isimlerin yazılı olduğu künyelerin takılması ile tamamlandı. Katılımcılar, halen devam eden davanın duruşmalarını da takip edecekler.