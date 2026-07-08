Ankara Zirvesi NATO'nun geleceğini yeniden şekillendiriyor

Toplantının en dikkat çeken diplomatik gelişmesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara Esenboğa Havalimanı’nda karşılanması ve ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan resmi görüşmeler oldu. İki liderin baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdiği temaslarda, iki ülke arasındaki ilişkileri uzun süredir geren yaptırımların tamamen kaldırılması ve Türkiye'nin F-35 ortak savaş uçağı programına yönelik haklarının iade edilmesi gibi hayati başlıklar ele alındı. Beyaz Saray ve Ankara kanadından gelen resmi açıklamalara göre, bu sorunların aşılması amacıyla ortak bir teknik komitenin kurulması ve savunma sanayi alanındaki kısıtlamaların esnetilmesi yönünde mutabakata varıldı. Eş zamanlı olarak, beşinci nesil milli muharip uçak projesi KAAN için kritik öneme sahip F110 motorlarının tedarik süreci ve teknoloji transferi şartları da doğrudan liderler düzeyinde müzakere edilerek çözüme kavuşturulması gereken en acil askeri dosya olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin küresel güvenlik mimarisindeki kilit konumu

Zirve kapsamında düzenlenen üst düzey oturumlarda ve devlet başkanları düzeyindeki gizli liderler toplantılarında, küresel güvenliği tehdit eden bölgesel kriz bölgeleri çok boyutlu olarak ele alındı. Karadeniz havzasındaki Rusya-Ukrayna savaşının ulaştığı son aşama, tahıl koridorunun geleceği ve taraflar arasında kalıcı bir ateşkesin sağlanması için yürütülen diplomatik girişimler resmi oturumların ana gündemini oluşturdu. Bununla birlikte, Orta Doğu'daki istikrarsızlık, Gazze'de kalıcı barışın tesisi ve Suriye'nin kuzeyinde yaşanan güvenlik boşlukları müttefik ülkelerin ortak savunma stratejileri doğrultusunda derinlemesine değerlendirildi. Coğrafi olarak bu sıcak bölgelerin tam merkezinde yer alan Türkiye, hem NATO'nun askeri açıdan en güçlü üyelerinden biri olması hem de bölgedeki tüm çatışan taraflarla doğrudan ve kesintisiz diyalog kurabilen tek ülke yapısıyla ittifakın güneydoğu sınırındaki vazgeçilmez yerini bu toplantı vesilesiyle yeniden kanıtladı.

Savunma sanayi ve bütçe hedefleri

Toplantının bir diğer kritik ayağını ise NATO üyesi ülkelerin ortak savunma bütçesine yaptıkları katkılar ve askeri harcama kotaları oluşturdu. Üye ülkelerin kolektif savunma gücünün artırılması amacıyla askeri harcamaların gayrisafi yurt içi hasılaya oranının en az %2 seviyesine çıkarılması hedefi müttefiklere sert bir şekilde anımsatılırken, Türkiye %3,8'lik bütçe ayırma oranıyla bu kriteri net ve eksiksiz şekilde karşılayan lider ülkeler arasında yer alarak masadaki diplomatik elini büyük ölçüde güçlendirdi. Ankara'da böylesine geniş çaplı bir organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin son yıllarda yerli imkanlarla envanterine kattığı insansız hava araçlarını, modern füze sistemlerini, yerli zırhlı platformları ve gelişmiş deniz araçlarını tüm dünya liderlerine doğrudan sergilemesine, Türk savunma sanayi sektörünün ulaştığı teknolojik üstünlüğü ve lojistik üretim kapasitesini küresel ölçekte tescil ettirmesine zemin hazırladı.

Türkiye: NATO’nun yeni stratejik merkezi

Tüm bu askeri, bütçesel ve diplomatik gelişmeler, başlıkta sorulan "Küresel güvenlik Türkiye ekseninde mi dönüyor?" sorusuna net bir yanıt sunmaktadır. Ankara'daki zirvede ortaya çıkan tabloya göre, NATO'nun geleceği ve küresel güvenlik yapısı artık çok daha belirgin bir şekilde Türkiye ekseninde şekillenmektedir. Gerek bütçe yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren nadir ülkelerden biri olması, gerek kriz bölgelerindeki dengeleri elinde tutan tek arabulucu güç konumu, gerekse savunma sanayi alanındaki yerli üretim devrimi, Türkiye'yi ittifak içinde bir sınır ülkesi olmaktan çıkarıp merkeze taşımıştır. ABD Başkanı Trump'ın uzun yıllar sonra gerçekleştirdiği bu kritik ziyaret ve F-35 ile KAAN motoru gibi en üst düzey askeri ambargoların kaldırılması yönünde atılan adımlar, Washington ve diğer NATO başkentlerinin de bu yeni gerçeği resmen kabul ettiğini en açık şekilde ortaya koymaktadır.