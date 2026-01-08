Ankara'da 11 ilçede su kesintisi: Ne zaman sona erecek?

Ankara'nın Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Kazan, Polatlı, Mamak, Keçiören, Pursaklar, Altındağ, Akyurt ve Yenimahalle ilçelerindeki bazı mahallelerde su kesintisi yapılıyor.

Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle 29 Eylül'den itibaren uzun süreyle su kesintileri uygulanıyor. Su kesintilerinin uygulandığı ilçeler, günlük olarak Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) internet sitesinde duyuruluyor.

ASKİ'den yapılan duyuruda, su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetiminin, mevcut koşullar dolayısıyla devam ettiği belirtildi.

Duyuruya göre bugün, Etimesgut ilçesinde 30 Ağustos Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Süvari Mahallesi, Alsancak Mahallesi, Piyade Mahallesi, Elvan Mahallesi, Topçu Mahallesi, Ahi Mesut Mahallesi, Ayyıldız Mahallesi, Oğuzlar Mahallesi, Atakent Mahallesi, Etiler Mahallesi, Bağlıca Mahallesi, Yeni Bağlıca Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Atayurt Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Orhun Mahallesi, Şehitali Mahallesi, Fatih Sultan Mahallesi ve Erler Mahallesi'nde saat 21:00'e kadar su kesintisi yaşanacak.

Gölbaşı ilçesinde Ballıkpınar, Hacılar, Hacıhasan, Hacımuratlı, Yavrucuk, Gökçehöyük, İkizce, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu mahalleleri ve Karşıyaka Mahallesi'nin bir kısmında saat 23:00'e kadar su kesintileri olacak.

Çankaya ilçesine bağlı Türkkonut, Ahmet Taner Kışlalı mahallesinin bir kısmı, Mutlukent, Çayyolu, Beytepe Mahallesi alt kotları, Alacaatlı Mahallesi alt kotları, Dodurga, Üniversiteliler Mahallesi alt kotları, İşçi Blokları, Kızılırmak, Çiğdem, Sögütözü, Mustafa Kemal, Çukurambar Mahallesi, Konutkent Mahallesi alt kotları, Yaşamkent Mahallesi üst kotları, Üniversiteliler Mahallesi üst kotları, Birlik, Kırkkonaklar, Sancak, Yıldızevler mahallelerinde saat 21:00'e kadar su kesintileri yaşanacak.

Kazan ilçesindeki Aydın Mahallesi, İmrendi Mahallesi'nin alt kotları, Selpa Sanayi Sitesi, Dağyaka 614 Caddesi'ne bağlı sokaklar, Saray Küme Evleri, Tusaş Çan İçi Atom Caddesi ve Saray Mahallesi'ne saat 23:00'e kadar su verilemeyecek.

Polatlı ilçesindeki Mehmet Akif Mahallesi'nin de bir bölümünde de saat 19:00'a kadar su kesintisi olacak.

Mamak ilçesinde ise Büyük Kayaş, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Dutluk, Üreğil, Yeşilbayır, Şahap Gürler mahallelerinde saat 21:00'e kadar su kesintileri yaşanacak.

Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde ise saat 20:00'ye kadar, Yıldıztepe Mahallesi ve Güneşevler Mahallesi'nde saat 23:00'e kadar su kesintisi yaşanacak.

Yenimahalle ilçesinde Yakacık, Bağlar mevki, Oyuklu mevki, Yakacık TOKİ Konutları, Hurdacılar Sitesi, Güneykent Villaları, Kuzey Yıldızı ve Memlik mahallelerinde saat 23.00'e kadar su kesintileri olacak.

21 ilçedeki su kesintisi 23:55'e kadar devam edecek

ASKİ'nin saat 23.55'e kadar su kesintisi uygulayacağını duyurduğu mahalleler ise şu şekilde:

"Keçiören ilçesi Basın Evleri Alt Kotları, Kamil Ocak Mahallesi Alt Kotları, Gümüşdere Mahallesi, Kavacık Subayevleri Alt Kotları, Yeşiltepe Mahallesi ve Şenyuva Mahallesi Üst Kotları, Yayla Mahallesi Porsuk Caddesi ile 1436 Sokak arası, Atapark Mahallesi, Ufuktepe Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Kanuni Mahallesi, Bademlik Mahallesi, Hisar Mahallesi, Kafkas Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi ve Kösrelik Mahallesi.

Pursaklar ilçesi Ayyıldız Mahallesi, Merkez Mahallesi alt kotları, Yunus Emre Mahallesi alt kotları, Fatih Mahallesi alt kotları, Mimar Sinan Mahallesi alt kotları."