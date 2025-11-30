  1. Ekonomim
Ankara’da 1,5 ve 5 yaşındaki kardeşler pitbull saldırısına uğradı

Ankara'da pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesinin biri 1,5 diğeri ise 5 yaşındaki 2 çocuğu, komşularının pitbull cinsi köpeğinin saldırısı sonrası yaralandı.

Olay saat 17.30 sıralarında Etimesgut ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre ilçede Pazar alış-verişinden dönen Öztürk ailesi, evlerine girerken çocukları Efe Öztürk (1,5) ve Doğa Öztürk (5), karşı dairede bulunan komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Ankara’da 1,5 ve 5 yaşındaki kardeşler pitbull saldırısına uğradı - Resim : 1

Köpek önce erkek çocuğun yüzüne, ardından kız çocuğunun göğsüne saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

