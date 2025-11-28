Ankara'da 154 işçinin yemek yediği firma mühürlendi

  1. Ekonomim
Ankara'da aynı yemekten yiyen 154 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, yemek firması belediye ekiplerince mühürlendi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Atakent Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir yemek firmasından yemek yiyen 154 inşaat işçisi, bir süre sonra rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin acil servislerdeki müdahalelerinin sürdüğü, 4 işçinin ise yoğun bakımda takip edildiği öğrenildi.

Etimesgut Belediyesi zabıta ekiplerinin firmada yaptığı denetimde uygunsuzluk tespit edilmesi üzerine iş yeri mühürlenirken, olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

