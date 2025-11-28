  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara’da 154 işçinin zehirlenmesi: 4 gözaltı
Takip Et

Ankara’da 154 işçinin zehirlenmesi: 4 gözaltı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir inşaatta yedikleri yemek sonucu 154 işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara’da 154 işçinin zehirlenmesi: 4 gözaltı
Takip Et

Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde inşaatta çalışan işçiler bir yemek firmasından yedikleri yemek sonrasında rahatsızlandı.

Çevre hastanelere başvuran 154 işçi gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alındı.

Zehirlenme olayı ile ilgili yemek şirketinden 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gündem
Bakan Tunç: 621 hakim ve Cumhuriyet savcısının atamasını gerçekleştirdik
Bakan Tunç: 621 hakim ve Cumhuriyet savcısının atamasını gerçekleştirdik
Sağlık çalışanları promosyon ne zaman yatacak (2025)? Doktor, hemşire, ebe promosyon yattı mı?
Sağlık çalışanları promosyon ne zaman yatacak (2025)? Doktor, hemşire, ebe promosyon yattı mı?
28 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları! Resmi Gazete yayımlandı mı?
28 Kasım 2025 Resmi Gazete kararları! Resmi Gazete yayımlandı mı?
Ankaralılar dikkat: Bu yollar 3 gün trafiğe kapatılacak!
Ankaralılar dikkat: Bu yollar 3 gün trafiğe kapatılacak!
Bilişim suçlarında banka hesapları askıya alınabilecek
Bilişim suçlarında banka hesapları askıya alınabilecek
EGM'den "Hatay terör operasyonu" açıklaması: 2 başmüfettiş görevlendirildi
EGM'den "Hatay terör operasyonu" açıklaması: 2 başmüfettiş görevlendirildi