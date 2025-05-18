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Ankara'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında bazı güzergahlar trafiğe kapatılacak

Ankara'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Haber Merkezi
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Ankara'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında bazı güzergahlar trafiğe kapatılacak
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Ankara’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, yarın saat 08.00'dan itibaren, Milli Müdafaa Caddesi, Kumrular Caddesi, Necatibey Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıt Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

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