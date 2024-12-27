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Ankara'da 28 Aralık'ta bazı yollar ve metro istasyonları kapatılacak

Ankara'da 28 Aralık Cumartesi günü, Anadolu Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

Haber Merkezi
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Ankara'da 28 Aralık'ta bazı yollar ve metro istasyonları kapatılacak
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Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç olması halinde 28 Aralık Cumartesi saat 07.00'den itibaren Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan varyantın tamamı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ve Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, trafiğe kapalı olacak.

Çift yönlü olarak kapatılacak

Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyant ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Kazım Karabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İki metro durağı hizmet vermeycek

Ayrıca yarın açılış saatinden etkinlik sona erene kadar AKM Metro Durağı ile Anadolu Meydanı Ankaray Durağı hizmet vermeyecek.

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