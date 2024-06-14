Ankara'da 298 ton sahte peynir ve tereyağı ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu benzeri üretim ve imalat yerleri ile ilgili yapılan araştırmalarda, 14 Haziran 2024'te saat 15.00 sıralarında Gıda Toptancıları sitesi adresinde faaliyet gösteren bir iş yerinde alınan arama kararına istinaden KOM Şube Müdürlüğü, Ankara İl Tarım Müdürlüğü, Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan aramada piyasa değeri 35 milyon Türk Lirası değerinde toplam 95 ton sahte gıda, 257 bin 800 adet değişik markalara ait sahte etiket, 26 bin 670 kilogram zeytin, 43 bin kilogram peynir, 300 kilogram krema, 19 bin kilogram peynir hammaddesi teleme, 393 kilogram margarin, bin 400 kilogram mayonez, 800 kilogram tuz, 7 bin 500 kilogram nişasta ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.