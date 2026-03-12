Ankara'da 30 ton sahte gübre ele geçirildi

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Şereflikoçhisar ilçesinde durdurdukları bir tırda arama yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği aramada piyasa değerinin 4 milyon 995 bin lira olduğu değerlendirilen 30 ton sahte gübre ele geçirildi.

Aralarında tır sürücüsünün de bulunduğu üç kişinin gözaltına alındığı ve jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.