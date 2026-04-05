Ankara'da 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili yeni gelişme
Ankara'da 5 kişinin öldüğü ve 14 kişinin yaralandığı otobüs kazasıyla ilgili özel halk otobüsü sahibi İ.Ç. tutuklandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otobüs sahibi İ.Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İ.Ç'nin, şoförlerin işe başlamadan önce alması gereken yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesine sunmadığı tespit edilmişti.