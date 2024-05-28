Ankara’da bakanlık binasının elektriklerinin açık olup olmadığını kontrol eden bakan kim? Flaş kulis

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerini geçtiğimiz haftalarda açıkladı. Tedbirler Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü girdi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat, tasarruf tedbirleri ile ilgili dikkat çeken kulis bilgileri yazdı. Fırat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in son Bakanlar Kurulu toplantısında her bakanın oturduğu masaya bilgi notu koyduğunu yazdı.

Fırat, yazısında şu ifadelere yer verdi:

Kabine’ye özel bilgi notu

"- Bakanlıklarda genelgenin uygulanmasından sorumlu bakan yardımcıları belirlendi.

- Görevleri hem genelgeye uyulması hem de uyulduğunu Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’na bir anlamda raporlamak.

- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu konudaki hassasiyeti biliniyor.

- Son bakanlar kurulu toplantısına girer girmez, her bakanının oturduğu masaya bilgi notu koyduğunu öğrendim.

- Bu notta Şimşek hem tasarruf tedbirleri hakkında bir kere daha bilgi verdi, hem de bakanlara Ankara ve İstanbul’da ihtiyaç duyulması halinde kullanabilecekleri iki konferans salonunun ismini de verdi.

Kısacası kamuda otellerde ya da başka alanlarda kiralanarak organizasyon yapma döneminin bittiğini alternatif adreslerle de hatırlatmış oldu.

Elektrikleri kontrol eden bakan

Kabinede bazı isimlerin tasarruf genelgesi konusunda ciddi hassasiyet gösterdiğini söyleyebilirim. İsimlerini müsaade almadığım için açıklamayacağım. Ancak yaz aylarına girerken Türkiye’ye gelecek para açısından çok önem taşıyan bakanlığın başındaki isim; Ankara’da bakanlık binasının elektriklerinin açık olup olmadığını bile kontrol ediyor. Bir başka bakan ise katıldığı eğitim ile ilgili programlarda kendisinden akülü tekerlekli sandalye isteyen öğrencilerin alımını bizzat kendisi yapıyor."