Ankara'da barajların doluluk oranında son durum ne?

Türkiye, son yılların en ağır kuraklıklarından biriyle karşı karşıya.

Özellikle Ankara’da barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelere düşmesi, su kaynakları açısından alarm zillerinin çalmasına neden oluyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) verileri, başkenti besleyen barajlardaki toplam su miktarı ve doluluk oranlarının endişe verici düzeylerde seyrettiğini ortaya koyuyor.

ASKİ’nin 19 Ocak 2026 tarihli verilerine göre barajların toplam doluluk oranı yaklaşık yüzde 12,62 olarak ölçüldü; kullanılabilir aktif su oranı ise yaklaşık yüzde 1,41 düzeyinde kaldı.

ASKİ'nin verilerine göre 19 Ocak itibariyle Ankara'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Akyar Barajı: %1,97

• Çubuk 2 Barajı: %2,94

• Kargalı Barajı: %1,11

• Kavşakkaya Barajı: %3,12

• Kurtboğazı Barajı: %7,81

• Çamlıdere Barajı: %13,86

• Eğrekkaya Barajı: %17,26

• Peçenek Barajı: %14,04

• Kesikköprü Barajı: %100

• Türkeşrefli Barajı: %5,92