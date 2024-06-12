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Ankara'da bazı yollar kapalı olacak

Kurban Bayramı tatili süresince Ankara'da trafik yoğunluğunun artması bekleniyor. Bu yoğunluğu hafifletmek ve güvenli bir seyahat imkanı sunmak amacıyla, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından bazı kavşakların kapatılması ve transit geçişlere izin verilmesi kararı alındı.

Haber Merkezi
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Ankara'da bazı yollar kapalı olacak
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Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için 11 Haziran Salı Günü saat 12.00'den, 24 Haziran Pazartesi günü saat 12.00'a kadar bazı yol güzergahlarında belirlenen kavşak noktalarının kapatılarak, trafik akışının transit olarak sağlanacağı ifade edildi.

Kapalı olacak bazı güzergahlar

Beypazarı Yolu 121. kilometresinde bulunan Çayırhan Mahallesi D140-03/46 Karayolu Kontrolsüz Kavşağı, Eski İstanbul Yolu'nun 53. kilometresi Ciğir köyü çıkışı, 55. kilometresi, Kurtboğazı tepe orta refüjü, 56. kilometresi Dutözü Kavşağı, 58. kilometresi İğdir köyü dönüşü, 59. kilometresi Özbek Çiftliği orta refüj dönüşü, 64. kilometre TIR Parkı Kavşağı, 65. kilometre Uğurlu köyü Kavşağı, Konya Yolu 82. kilometre TSOF Kavşağı ve Samsun Yolu Ortaköy Kavşağı ve

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Gökçeyurt Kavşağı bariyer ile kapatılarak, bu noktalarda trafik akışı transit olarak verilecek.

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