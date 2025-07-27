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Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak! Alternatif güzergahlar belirlendi

Ankara'da bazı yollar bugün düzenlenecek etkinlik nedeniyle saat 12.00'den itibaren araç trafiğine kapatılacak.

Haber Merkezi
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Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak! Alternatif güzergahlar belirlendi
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Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Araç trafiği alternatif güzergahlara yönlendirilecek. 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek bir etkinlik nedeniyle bugün saat 12.00'den sonra ihtiyaç duyulması halinde, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Yaşam Caddesi, Öğretmenler Caddesi, Malcolm X Caddesi, 32. Cadde, Adalet Sokak, 17. Sokak, 36. Sokak, 1480. Sokak, 2166 Sokak, 2170 Sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

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