Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar bugün düzenlenecek etkinlik nedeniyle saat 12.00'den itibaren araç trafiğine kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, bugün düzenlenecek bir etkinlik dolayısıyla saat 12.00'den itibaren ihtiyaç halinde bazı yolların trafiğe kapatılabileceğini duyurdu.
Trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde;
Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Yaşam Caddesi, Öğretmenler Caddesi, Malcolm X Caddesi, 32. Cadde, Adalet Sokak, 17. Sokak, 36. Sokak, 1480. Sokak, 2166. Sokak, 2170. Sokak.