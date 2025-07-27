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Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bazı yollar bugün düzenlenecek etkinlik nedeniyle saat 12.00'den itibaren araç trafiğine kapatılacak.

Haber Merkezi
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Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, bugün düzenlenecek bir etkinlik dolayısıyla saat 12.00'den itibaren ihtiyaç halinde bazı yolların trafiğe kapatılabileceğini duyurdu.

Trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde;

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Yaşam Caddesi, Öğretmenler Caddesi, Malcolm X Caddesi, 32. Cadde, Adalet Sokak, 17. Sokak, 36. Sokak, 1480. Sokak, 2166. Sokak, 2170. Sokak.

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