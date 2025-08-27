Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

  1. Ekonomim
Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Milli Müdafaa Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Dikmen Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, İstiklal Caddesi, İstanbul Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Çankırı Caddesi ile Sporpark Sokak trafiğe kapalı olacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahların tercih edilmesi istendi.

