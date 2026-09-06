Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.

Müdürlüğün X hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.00'da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak etkinlik nedeniyle saat 07.00'den itibaren ihtiyaç olması halinde çift yönlü trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde:

"Bağdat Caddesi'nin 357. Cadde ile Anadolu Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı, 266. Cadde'nin Bağdat Caddesi ile 269. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı."