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Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bugün düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar saat 07.00'den itibaren araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı.

Haber Merkezi
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Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.

Müdürlüğün X hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.00'da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak etkinlik nedeniyle saat 07.00'den itibaren ihtiyaç olması halinde çift yönlü trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde:

"Bağdat Caddesi'nin 357. Cadde ile Anadolu Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı, 266. Cadde'nin Bağdat Caddesi ile 269. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı."

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