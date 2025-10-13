  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Takip Et

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Ankara'nın Başkent oluşunun bugün 102'inci yıl dönümü. Kentte düzenlenecek etkinlikler kapsamında bugün bazı yollar saat 08.30'da trafiğe kapatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Takip Et

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın başkent oluşunun 102'inci yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak.

Bu nedenle saat 08.30'dan itibaren program bitimine kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokağı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İhtiyaç olması halinde ise Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak, Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Gazze'de ateşkes | Hamas, Gazze'deki İsrailli esirleri teslim etmeye başladıGazze'de ateşkes | Hamas, Gazze'deki İsrailli esirleri teslim etmeye başladıDünya
Emekli promosyonlarında son durum! Ekim ayında en yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte oranlar...Emekli promosyonlarında son durum! Ekim ayında en yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte oranlar...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 13 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 13 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Zirai don, kar, fırtına... Meteoroloji 16 ili sarı kodla uyardı! İşte il il hava durumu tahminleriZirai don, kar, fırtına... Meteoroloji 16 ili sarı kodla uyardı! İşte il il hava durumu tahminleriGündem

 

Gündem
Maliye'den yalanlama: Bakan Şimşek yakın çevresine o sözleri söylemedi
Maliye'den yalanlama: Bakan Şimşek yakın çevresine o sözleri söylemedi
Siber suçlarla mücadele kapsamında 274 şüpheli yakaladı
Siber suçlarla mücadele kapsamında 274 şüpheli yakaladı
Kütahya Simav'da gece saatlerinde deprem
Kütahya Simav'da gece saatlerinde deprem
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Akademisyen Emrah Gülsunar gözaltına alındı
Akademisyen Emrah Gülsunar gözaltına alındı
Ankara barajlarının doluluk oranı kritik seviyeye düştü
Ankara barajlarının doluluk oranı kritik seviyeye düştü