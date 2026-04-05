Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün GMK Bulvarı Anadolu Ajansı binası önünden başlayacak "1920 Koşusu" dolayısıyla saat 08:30'dan itibaren, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Demirtepe Köprü Altı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan Anadolu Meydanı istikametine iniş yan varyantlarının tamamı, Kazım Karabekir Caddesi'nin Ulaştırma Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü ve Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin İnönü Bulvarı ile Beşevler Kavşak arasında kalan bölümünde, Akdeniz Caddesi'nin Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan bölümünde, Gençlik Caddesi'nin Necatibey Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü ile Anıt Caddesi'nin tamamında çift yönlü ve belirtilen bu yollara bağlanan tüm caddeler, sokaklar ve varyantların tamamında çift yönlü olarak araç trafiğine izin verilmeyecek.