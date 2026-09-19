Ankara'da bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak
Ankara'da "Otomobilsiz Kent Günü" etkinliği nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yarın, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Aşkabat Caddesi'nde "Otomobilsiz Kent Günü" etkinliği düzenlenecek.
Etkinlik nedeniyle saat 06.00'da Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Oğuzhan Asiltürk Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.