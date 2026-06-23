Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde iddialara göre EGO'ya ait yolcu otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi ise yaralandı. Olay yerine pek çok polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza sonrası güvenlik önlemi alırken kazaya ilişkin ise inceleme başlatıldı. İstanbul Yolu’nun Şaşmaz yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Ekiplerin bölgede kurtarma ve müdahale çalışmaları sürüyor.

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