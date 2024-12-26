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Ankara'da belediye otobüsü, tırla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Ankara'da bir belediye otobüsü, tırla çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Ankara'da belediye otobüsü, tırla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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Ankara'daki korkunç kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Sincan ilçesi Malıköy mevkiinde meydana geldi.

Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

Alınan bilgilere göre, manevra yapan tırın dorsesi, o sırada virajı dönmeye çalışan belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden yolculardan A.K.'nin (48) cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yaralanan S.Y. (20) adlı kadın yolcu ise ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi.

“Cesedini gördüm, çok kötü haldeydi”

Kazaya tanık olan Arda Sarı, “Tır manevra yaparken araya otobüs şoförü girmiş. Bunun üzerine tır otobüse çarpmış. Kaza sonucu bir kişi vefat etmiş. Geldiğimizde etraf çok kalabalıktı. Yolcu arkada tek oturuyormuş. Cesedini gördüm, çok kötü haldeydi. 1 kişi de yaralanmış, onu da hastaneye götürdüler” dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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