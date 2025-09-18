  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara'da binanın 13. katından düştüğü iddia edilen çocuk hayatını kaybetti
Takip Et

Ankara'da binanın 13. katından düştüğü iddia edilen çocuk hayatını kaybetti

Ankara’nın Mamak ilçesinde 16 katlı bir apartmanın 13’üncü katındaki yangın merdiveni penceresinden düştüğü iddia edilen altı yaşındaki E.A.G. hayatını kaybetti. İlkokula yeni başladığı öğrenilen çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara'da binanın 13. katından düştüğü iddia edilen çocuk hayatını kaybetti
Takip Et

Ankara'da bir apartmanın 13. katından düştüğü iddia edilen çocuk yaşamını yitirdi.

Mamak ilçesi Ahmet Akbaş Caddesi'nde ikamet eden iki çocuklu bir ailenin büyük çocuğu olan altı yaşındaki E.A.G., dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle 16 katlı binanın 13. katındaki yangın merdiveni penceresinden yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, E.A.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlkokula yeni başladığı öğrenilen E.A.G'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Serdar Kıyak'ın eşi ve oğlu nehirde can vermişti: Görgü tanığından dehşet verici ifadelerSerdar Kıyak'ın eşi ve oğlu nehirde can vermişti: Görgü tanığından dehşet verici ifadelerGündem
Kreş havuzunda hayatını kaybeden dört yaşındaki Berra'nın ailesi adalet istiyor: Tutuklu yargılansınlarKreş havuzunda hayatını kaybeden dört yaşındaki Berra'nın ailesi adalet istiyor: Tutuklu yargılansınlarGündem
Gündem
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan çarpıcı tepki: Rize çayını beğenmiyorum
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan çarpıcı tepki: Rize çayını beğenmiyorum
RTÜK'ten bazı dijital platformlara ceza kararı: Netflix ve MUBİ de listede
RTÜK'ten bazı dijital platformlara ceza kararı: Netflix ve MUBİ de listede
Komisyonda İTTİHAD Başkanı’nın sözleri tansiyonu yükseltti: MHP tepki gösterdi, DEM Parti toplantıyı terk etti
Süreç komisyonunda tartışma çıktı: DEM Partililer komisyonu terk etti
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti’ye geçeceğine yönelik iddiaları ikinci kez yalanladı
Bozbey’den AK Parti’ye geçeceğine yönelik iddialara ikinci yalanlama
Gürsel Tekin: 41 kişiyi işten çıkarmışız, 41 çalışanımız hiç olmadı
Gürsel Tekin: 41 kişiyi işten çıkarmışız, 41 çalışanımız hiç olmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senaryoyu da senaristi de gayet iyi biliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senaryoyu da senaristi de gayet iyi biliyoruz