Ankara'da binanın 13. katından düştüğü iddia edilen çocuk hayatını kaybetti

Ankara'da bir apartmanın 13. katından düştüğü iddia edilen çocuk yaşamını yitirdi.

Mamak ilçesi Ahmet Akbaş Caddesi'nde ikamet eden iki çocuklu bir ailenin büyük çocuğu olan altı yaşındaki E.A.G., dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle 16 katlı binanın 13. katındaki yangın merdiveni penceresinden yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, E.A.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlkokula yeni başladığı öğrenilen E.A.G'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.