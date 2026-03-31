Ankara'da bir AVM'ye 18 yaş altına "ebeveynsiz giriş" yasağı geliyor

Ankara'da bir alışveriş merkezi (AVM), güvenlik gerekçesiyle 18 yaş altındakilerin hafta sonu velisi olmadan merkeze girişini yasakladı.

AVM'den konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, hafta sonları merkeze girişe ilişkin düzenleme yapıldığı belirtilerek, "Son dönemlerde özellikle hafta sonlarında, 18 yaş altı bazı genç gruplar arasında yaşanan sözlü ve fiziki tartışmalar, zaman zaman kavgaya dönüşen olaylar hem ziyaretçilerimizden hem de mağaza çalışanlarından ciddi şikayetlere neden olmuştur" denildi.

Sözlü ve fiziki kavga vurgusu

Yapılan değerlendirmeler sonucunda kararın alındığı ifade edilen açıklamanın devamında kısaca şunlara yer verildi:

"Bu durumun önüne geçebilmek amacıyla alınan tedbirler ilgili kolluk kuvvetleri ile yapılan değerlendirmeler sonucunda hayata geçirilmiştir. Uygulama kapsamında, sözlü ve fiziki kavga çıkaranların alışveriş merkezine girişleri sınırlandırılabilmektedir.

Alınan bu kararın amacı; hiçbir şekilde gençlerimizi dışlamak ya da ayrımcılık yapmak değildir. Aksine, hem gençlerimizin güvenliğini sağlamak hem de tüm ziyaretçilerimize huzurlu bir alışveriş ortamı sunmaktır.

Nitekim benzer uygulamalar, ülkemizin farklı noktalarında da güvenlik gerekçesiyle dönemsel olarak hayata geçirilebilmektedir."