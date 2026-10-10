Ankara'da bir okula gece silahla ateş edildi: 5 kişi tutuklandı

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Etimesgut ilçesinde bulunan bir okulun kapısına 4 adet kurşunun isabet ettiği ve yerde kovanların olduğu fark edildi.

Olayın bildirilmesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Ekiplerin, olay öncesi ve sonrasına ilişkin kamera görüntüleri, araç hareketleri, güzergahlar ve saha çalışmaları sonucu saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimlikleri ile olayda kullanılan araç ve silah bağlantıları tespit edildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen B.T, H.D, M.A.K, G.Ç. ve S.M. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olayda kullanılan silahın ise bir ikametin çatısında ele geçirildiği öğrenildi.