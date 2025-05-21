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Ankara'da bomba ihbarı! Şüpheli valiz patlatıldı

Ankara'da jandarma lojmanları bölgesine yapılan bomba ihbarı sonrası bulunan şüpheli valiz kontrollü şekilde patlatıldı, yollar yeniden trafiğe açıldı.

Haber Merkezi
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Ankara'da bomba ihbarı! Şüpheli valiz patlatıldı
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Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın en merkezi yerlerinden Gençlik Caddesi bölgesinde bulunan Jandarma Sosyal Tesisleri ile lojmanların olduğu yerde bomba olduğuna ilişkin ihbar yapıldı.

Saat 18.30 sıralarında yapılan ihbar üzerine lojmanlar ve sosyal tesisler bölgesine çok sayıda polis gönderildi.

Bölgede önlem alan ekipler, anayol ve ara yolları trafiğe kapatırken bomba imha uzmanları tarafından bomba araması için çalışma başlatıldı.

Şüpheli valiz patlatıldı

Yapılan açıklamada sonucunda duvar dibinde, kime ait olduğu bilinmeyen bir valiz bulundu. Ekipler, gerekli önlemleri aldı, valiz kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Şüpheli valizin bulunmasından sonra Gençlik Caddesi ve ara yollar yeniden trafiğe açıldı.

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