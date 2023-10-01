Ankara'da bombalı terör saldırısı

ANKARA (EKONOMİ)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM’nin açılış gününde Meclis’e çok yakın noktada meydana gelen çatışma ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğu, bunlardan birisinin kendisini patlattığını, diğerinin de etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Söz konusu açıklama şöyle:

“Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı açıklandı.