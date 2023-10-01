Ankara'da bombalı terör saldırısı
Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2 teröristin bombalı araçla saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.
ANKARA (EKONOMİ)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM’nin açılış gününde Meclis’e çok yakın noktada meydana gelen çatışma ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Bakan Yerlikaya 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğu, bunlardan birisinin kendisini patlattığını, diğerinin de etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Söz konusu açıklama şöyle:
“Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.”
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı açıklandı.