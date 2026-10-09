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Ankara'da bu yollar trafiğe kapatılacak

2015'te Ankara Garı saldırısında yaşamını kaybeden 104 kişi yarın düzenlenecek anma programı ile Ankara Tren Garı önünde anılacak. Bu nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Haber Merkezi
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Ankara'da bu yollar trafiğe kapatılacak
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Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 06.00'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.

Tren Garı Kavşağı ile kavşağa açılan yan varyantların tamamında (alt geçit hariç) araç geçişine izin verilmeyecek.