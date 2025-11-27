Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 09.00’dan program sona erene kadar Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Spor Park Caddesi ile bu cadde ve sokaklara bağlanan tüm yolların çift yönlü trafiğe kapatılabileceği duyuruldu.

Emniyet, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.