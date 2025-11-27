  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Takip Et

Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bugün Papa 14'üncü Leo'nun Anıtkabir'i ziyareti nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı. 

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Takip Et

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 09.00’dan program sona erene kadar Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Spor Park Caddesi ile bu cadde ve sokaklara bağlanan tüm yolların çift yönlü trafiğe kapatılabileceği duyuruldu.

Emniyet, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Gündem
Yedikleri tavuktan zehirlenen 3 kardeşten biri yaşamını yitirdi
Yedikleri tavuktan zehirlenen 3 kardeşten biri yaşamını yitirdi
Metin Tiryakioğlu kimdir? Metin Tiryakioğlu neden istifa etti?
Metin Tiryakioğlu kimdir? Metin Tiryakioğlu neden istifa etti?
27 Kasım 2025 Resmi Gazete: Resmi Gazete atama kararları (27 Kasım)
27 Kasım 2025 Resmi Gazete: Resmi Gazete atama kararları (27 Kasım)
İnfaz Düzenlemesi 11 Yargı Paketinde neler var? İnfaz Düzenlemesi ne zaman çıkacak?
İnfaz Düzenlemesi 11 Yargı Paketinde neler var? İnfaz Düzenlemesi ne zaman çıkacak?
Muhalefetten İmralı değerlendirmesi
Muhalefetten İmralı değerlendirmesi
Yalova'da su kesintisine başlandı
Yalova'da su kesintisine başlandı