  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Takip Et

Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'nın başkent oluşunun 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Takip Et

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 13 Ekim saat 08.30'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane kavşağı ile Ulus kavşağı arasında kalan bölümü ile Çapa Sokak'ta araç trafiğine izin verilmeyecek.

Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak - Resim : 1

Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı kavşak ile Ulus kavşak arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar da çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak.

Bakanlık o markaları ifşa etti: Baklava ve baharatta gıda boyası, sucukta sakatat kullanmışlar!Bakanlık o markaları ifşa etti: Baklava ve baharatta gıda boyası, sucukta sakatat kullanmışlar!Ekonomi
Breaking Bad dizisinin yıldızı RJ Mitte hayatını kaybettiBreaking Bad dizisinin yıldızı RJ Mitte hayatını kaybettiDünya
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 13 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 13 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji 16 ili sarı kodla uyardı: Sıcaklıklar düşecek, sağanak yağışa dikkat! İşte tahminler...Meteoroloji 16 ili sarı kodla uyardı: Sıcaklıklar düşecek, sağanak yağışa dikkat! İşte tahminler...Gündem