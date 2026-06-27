Ankara'da bugün bu yollar kapalı! Emniyet Müdürlüğü açıkladı
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 27 Haziran'da trafiğe kapatılacak yollara ve Ankaray durağına ilişkin açıklama yaptı. Bugün İYİ Parti, Ankara Tandoğan Meydanı'nda Büyük Ankara Mitingi'ni gerçekleştirecek.
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, ihtiyaç duyulması halinde aşağıdaki yollar belirtilen saatlerde trafiğe kapatılacak:
26 Haziran saat 23.59'dan itibaren
- Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü
- Bu bölüme bağlanan tüm yollar
27 Haziran saat 12.00'den etkinlik sonuna kadar
- GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü (çift yönlü)
- GMK Bulvarı'na bu bölümden bağlanan tüm yollar
- Anıt Caddesi'nin tamamı (çift yönlü)
- Anıt Caddesi'ne bağlanan tüm yollar
- Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü (çift yönlü)
- Bu bölüme bağlanan tüm yollar
- Doğol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü (çift yönlü)
- Bu bölüme bağlanan tüm yollar
- Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü (çift yönlü)
- Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi üzerinden Tren Garı yönüne bağlantı sağlayan yan varyantlar
- Hipodrom Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü (çift yönlü)
- Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi ve Anadolu Meydanı'na bağlantı sağlayan yan varyantlar
- Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantı sağlayan yan varyantlar
- Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantlar
Ankaray durağı da kapalı olacak
Açıklamada ayrıca, vatandaşlara toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye edilirken, Anadolu Meydanı Ankaray Durağı'nın 27 Haziran saat 13.00'ten etkinlik bitimine kadar hizmet vermeyeceği bildirildi.