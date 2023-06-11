Ankara'da caddeler göle döndü
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle çeşitli noktalarda su baskınları yaşanırken, göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı.
Ankara'da kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.
Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.
Belediye ekipleri metro girişlerinde olası su baskınlarının önlenmesi amacıyla tedbir aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.
Rögarlar taştı, birçok caddeyi su bastı
Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran kuvvetli sağanak nedeniyle rögarlar taştı, birçok caddeyi su bastı.
Çankaya ilçesindeki Yenişehir Kapalı Pazarı önünde biriken su nedeniyle bazı araçlar sürüklendi.
Otomobillerinde mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.