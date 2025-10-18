Ankara’da çarşaf giyerek metroda dolaşan erkek gözaltına alındı

  1. Ekonomim
Ankara'da siyah çarşaf giyerek metroda dolaşan bir erkek gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, siyah çarşafla Sıhhiye-Çayyolu metrosunda dolaşan şahsın erkek olduğunu fark eden bir vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi kısa sürede tespit etti. Gözaltına alınan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

