  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı
Takip Et

Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı

Başkentte emniyet ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve yaralama suçlarından aranan 105 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı
Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyona ilişkin toplantılar yapıp, plan ve stratejileri belirledi.

Ankara'daki şüphelilerin adreslerini tespit eden Emniyet Aranan Şahıslar Timleri (ARAT) ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), şafak vakti 200 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı dron destekli operasyonlarda, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, yaralama gibi suçlardan aranan 105 şüpheli gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Özel yeniden seçildiği kurultayda kimlere, hangi mesajları verdi?CHP Genel Başkanı Özel yeniden seçildiği kurultayda kimlere, hangi mesajları verdi?Gündem
Gündem
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
CHP'de kurultayın son günü: Parti meclisi seçimi yapılacak
CHP'de kurultayın son günü: Parti meclisi seçimi yapılacak
Palamut Gürcistan'a kaçtı: Tezgahlar hamsiyle doldu
Palamut Gürcistan'a kaçtı: Tezgahlar hamsiyle doldu
Deprem Uzmanı Moriwaki: Deprem çantanıza tuz ve streç film koyun
Deprem Uzmanı Moriwaki: Deprem çantanıza tuz ve streç film koyun
Ahmet Minguzzi'nin babası, Papa 14. Leo ile görüştü
Ahmet Minguzzi'nin babası, Papa 14. Leo ile görüştü
Mehmet Uçum: Geçiş süreci, devletin anlaşılabilir bazı tercihleri hariç olabildiğince açık ve net ilerliyor
Uçum: Geçiş süreci, devletin anlaşılabilir bazı tercihleri hariç olabildiğince açık ve net