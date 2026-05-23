  3. Ankara'da damperi açık kalan kamyon üst geçidi yıktı: 3 yaralı
Ankara'da damperi açık kalan kamyon, yaya üst geçidine çarptı. Üst geçit yıkıldı, 3 kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi
Kaza, saat 11.00 sıralarında Altındağ ilçesi, Zübeyde Hanım Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Samsun yönüne giden kamyonun açık kalan damperi üst geçide çarptı.

Üst geçit yıkıldı; arkadan gelen minibüs ile otomobil, kamyona ve yıkılan üst geçide çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun yönü de araç geçişine kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçların ve üst geçidin kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

