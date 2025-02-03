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Ankara'da darp edilen kadınla ilgili valilikten açıklama geldi

Ankara Valiliği, Polatlı ilçesinde köpeğiyle birlikte darp edilen kadın hakkında açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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Ankara'da darp edilen kadınla ilgili valilikten açıklama geldi
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Ankara'da bir kadın, köpeğiyle birlikte feci şekilde darp edildi. Sosyal medyada infial yaratan olayla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama geldi.

"Şüpheli şahıs gözaltına alındı"

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi üzerinde 02.02.2025 günü saat 22.40 sıralarında bir kadının ve köpeğinin darp edilmesi olayıyla ilgili ihbarın alınması üzerine derhal tahkikat başlatılmış ve darp edilen vatandaşımız 112 Sağlık Ekipleri tarafından hastaneye sevk edilmiş olup yapılan ilk muayenede şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Olayın faili olduğu tespit edilen şüpheli kısa sürede yakalanmış, şüpheli ile mağdurun arkadaş oldukları ve yapılan ölçümlerde alkollü oldukları belirlenmiştir. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiş olup, konuyla ilgili soruşturma sürdürülmektedir" denildi.

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