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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 11 yabancı uyruklu zanlıya yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

Kent genelindeki eş zamanlı operasyonlarda 9 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.