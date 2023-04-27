Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Ankara'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
AA
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 11 yabancı uyruklu zanlıya yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.
Kent genelindeki eş zamanlı operasyonlarda 9 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.