  3. Ankara'da DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda 10 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu olarak çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına dair deliller elde edilen Irak vatandaşı 4 şüpheli ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 firari hükümlü için yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda şüpheli ve hükümlüler yakalanıp, gözaltına alındı.

