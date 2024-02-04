Ankara'da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı (4 Şubat 2024 son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.25'te gerçekleşen depremin derinliği 8.58 kilometre olarak ölçüldü.

Boğaziçi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünün Kırıkkale Yahşihan olduğunu ve büyüklüğünün 3,3 olduğunu duyurdu.