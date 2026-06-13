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Ankara'da dolu ve sağanak: Dolunun kalınlığı 30 santimetreye ulaştı (Video)

Ankara'da etkili olan dolu yağışı ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Haber Merkezi
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Ankara'da dolu ve sağanak: Dolunun kalınlığı 30 santimetreye ulaştı (Video)
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Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer dolu yağışı etkili oldu.

Kahramankazan ilçesinde misket büyüklüğünde dolu yağarken, yerde biriken dolunun kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.

Ankara'da dolu ve sağanak: Dolunun kalınlığı 30 santimetreye ulaştı (Video) - Resim : 1

Trafikte olan araçlar, yolda biriken dolu nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

Ankara'da dolu ve sağanak: Dolunun kalınlığı 30 santimetreye ulaştı (Video) - Resim : 2

Tarım arazileri de doludan zarar gördü. Kent merkezinde de sağanak görülürken, vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı.

Ankara'da dolu ve sağanak: Dolunun kalınlığı 30 santimetreye ulaştı (Video) - Resim : 3

Bir anda bastıran sağanağa yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı.