  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara'da dolu yağdı: Sokaklar beyaza büründü
Takip Et

Ankara'da dolu yağdı: Sokaklar beyaza büründü

Ankara'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olurken Kızılcahamam ve Gölbaşı ilçelerinde dolu yağışı etkili oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara'da dolu yağdı: Sokaklar beyaza büründü
Takip Et

Ankara genelinde etkili olan yağışlı hava Kızılcahamam ve Gölbaşı ilçesinde kendini dolu olarak gösterdi. İlçede akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı nedeniyle yer yer sokaklar beyaza büründü. Yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Trafikte aksamalar yaşanırken, vatandaşlar araçlarını korumak için kapalı alanlara yöneldi.

Valilikten uyarı geldi

Ankara Valiliği de sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Gündem
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Kırımoğlu’na taziye ziyareti
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Kırımoğlu’na taziye ziyareti
17 il için bakanlıktan uyarı! Çok kuvvetli geliyor
17 il için bakanlıktan uyarı! Çok kuvvetli geliyor
Bakan Yumaklı: Deprem sonrası baraj ve göletlerde sorun tespit edilmedi
Bakan Yumaklı: Deprem sonrası baraj ve göletlerde sorun tespit edilmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim programı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim programı belli oldu
Güller ve Günahlar dizisinin set çalışanları iş bıraktı
Güller ve Günahlar dizisinin set çalışanları iş bıraktı
Bahis skandalı: Hakemler ne ceza alabilir, lig etkilenir mi?
Bahis skandalı: Hakemler ne ceza alabilir, lig etkilenir mi?