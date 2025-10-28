Ankara'da dolu yağdı: Sokaklar beyaza büründü

Ankara genelinde etkili olan yağışlı hava Kızılcahamam ve Gölbaşı ilçesinde kendini dolu olarak gösterdi. İlçede akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı nedeniyle yer yer sokaklar beyaza büründü. Yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Trafikte aksamalar yaşanırken, vatandaşlar araçlarını korumak için kapalı alanlara yöneldi.

Valilikten uyarı geldi

Ankara Valiliği de sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.