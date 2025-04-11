Ankara’da down sendromlu çocuğu oyun parkına almadılar, öğretmeni isyan etti!
Ankara'da, öğretmeniyle birlikte oyun alanına giden 7 yaşındaki down sendromlu çocuk içeri alınmadı. Öğretmeni duruma isyan ederken sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası tepkiler büyüyor.
Ankara'da, bir AVM, öğretmeniyle birlikte oyun alanına giden 7 yaşındaki Down sendromlu çocuk içeri alınmadı.
Öğretmenin uzun süre görevlileri ikna çabası sonuç vermedi. Öğretmen, özel çocukların neden alınmadığını kuralın kimin koyduğunu sordu. Öğretmen, çocukların eşit olduğunu anlatma çabasına rağmen görevliler küçük çocuğu içeri almadı. Öğretmenin AVM'deki ailelerden yardım istediği görüntüler sosyal medyaya düştü.
Sosyal medyada tepkiler büyüyor
Down sendromlu çocuğu, kendi yaşıtlarıyla oyun alanında oynamasına izin vermeyen işletmeye sosyal medyada tepkiler büyüyor.